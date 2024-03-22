(Игонина) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1897
Дата смерти17.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897
Отец: Игонин Иван Романович
Крещение
23.10.1897
Рождение ребёнка
07.01.1918
Дочь: Коротина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Митрофанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Митрофанов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Митрофанов Василий Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Митрофанов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1973
Саранск, Саранск, Республика Мордовия