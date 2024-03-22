(Игонина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Игонина) Елизавета Ивановна

Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.10.1897

Дата смерти

17.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897

Отец: Игонин Иван Романович

Мать: Игонина Пелагея Алексеевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
23.10.1897
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.01.1918

Дочь: Коротина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Митрофанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Митрофанов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Митрофанов Василий Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Митрофанов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Александр Степанович

Смерть
17.03.1973
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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