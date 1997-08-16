Коротина (Митрофанова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (Митрофанова) Валентина Александровна

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Место рождения

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

07.01.1918

Дата смерти

16.08.1997

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1918

Отец: Митрофанов Александр Степанович

Мать: Елизавета Ивановна

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1951

Сын: Коротин Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
16.08.1997
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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