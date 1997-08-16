Коротина (Митрофанова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1918
Дата смерти16.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1918
Рождение ребёнка
08.07.1951
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.08.1997