Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
16.02.1785
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.05.1787
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (алексеева)2 Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (алексеева)2 Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (алексеева)2 Параскева Тимофеева
Смерть
1790