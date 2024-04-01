Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Мать: Щеглова Федора Семенова

Бракосочетание
16.02.1785

Жена: Щеглова 1, Рекина (алексеева)2 Параскева Тимофеева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.05.1787

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (алексеева)2 Параскева Тимофеева

Смерть
1790
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close