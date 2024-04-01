Щеглова Федора Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Рождение ребёнка
1764
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Малыгина Настасья Леонтьева
Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров
Рождение ребёнка
1776
Сын: Щеглов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров
Рождение ребёнка
14.02.1780
Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Чернцова Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1804