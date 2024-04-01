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Щеглова Федора Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Рождение ребёнка
1764

Сын: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Малыгина Настасья Леонтьева

Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Рождение ребёнка
1776

Сын: Щеглов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Рождение ребёнка
14.02.1780

Сын: Щеглов Тимофей Леонтьев

Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Чернцова Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Смерть
После 1804
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