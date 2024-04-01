Чернцова (Щеглова) Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова (Щеглова) Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Мать: Щеглова Федора Семенова

Бракосочетание
05.02.1805

Муж: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Чернцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
30.01.1810

Сын: Чернцов Семен Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Иванов

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
14.01.1812

Сын: Чернцов Павел Иванович

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
09.03.1816

Дочь: Чернова Дарья Иванова

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
31.01.1818

Сын: Ченцов Федор Кананир Р. Плосского Иванов

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
12.03.1820

Сын: Чернцов Александр Казак Кр.Св. Петра Иванов

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шестернина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Гавриил Казак Р. Плосского Иванов

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов

Смерть
Неизвестно
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