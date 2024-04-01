Чернцова (Щеглова) Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
05.02.1805
Муж: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
30.01.1810
Сын: Чернцов Семен Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Иванов
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
14.01.1812
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
09.03.1816
Дочь: Чернова Дарья Иванова
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
31.01.1818
Сын: Ченцов Федор Кананир Р. Плосского Иванов
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
12.03.1820
Сын: Чернцов Александр Казак Кр.Св. Петра Иванов
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шестернина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Гавриил Казак Р. Плосского Иванов
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чернцов Иван Аксенов
Смерть
Неизвестно