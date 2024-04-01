Ченцов Федор Кананир Р. Плосского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцов Федор Кананир Р. Плосского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1818

Дата смерти

05.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1818

Отец: Чернцов Иван Аксенов

Мать: Чернцова (Щеглова) Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
07.02.1843

Жена: Чернцова (Карташева) Марина Осипова

М. 26 ж 20
Рождение ребёнка
13.02.1844

Дочь: (Чернцова) Мариамна Федорова

Мать ребёнка: Чернцова (Карташева) Марина Осипова

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Волкова (Ченцова) Дарья Федорова

Мать ребёнка: Чернцова (Карташева) Марина Осипова

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Ченцов Николай Федоров

Мать ребёнка: Чернцова (Карташева) Марина Осипова

Смерть
05.03.1909
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
101?! От старости

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