Ченцов Федор Кананир Р. Плосского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1818
Дата смерти05.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1818
Бракосочетание
07.02.1843
М. 26 ж 20
Рождение ребёнка
13.02.1844
Дочь: (Чернцова) Мариамна Федорова
Мать ребёнка: Чернцова (Карташева) Марина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Волкова (Ченцова) Дарья Федорова
Мать ребёнка: Чернцова (Карташева) Марина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Чернцова (Карташева) Марина Осипова
Смерть
05.03.1909
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
101?! От старости