Чернцов Иван Аксенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПо 1836
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
05.02.1805
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.01.1810
Сын: Чернцов Семен Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Иванов
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.01.1812
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.03.1816
Дочь: Чернова Дарья Иванова
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
31.01.1818
Сын: Ченцов Федор Кананир Р. Плосского Иванов
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.03.1820
Сын: Чернцов Александр Казак Кр.Св. Петра Иванов
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шестернина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Гавриил Казак Р. Плосского Иванов
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Иван Иванов
Мать ребёнка: Чернцова Ирина Леонтьевна
Смерть
По 1836