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Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

По 1804

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Щеглов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Щеглова) Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Малыгина (Щеглова) Настасья Леонтьева

Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Щеглов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
14.02.1780

Сын: Щеглов Тимофей Леонтьев

Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Чернцова (Щеглова) Ирина Леонтьевна

Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова

Смерть
По 1804

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