Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПо 1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Щеглов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеглова Федора Семенова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова
Рождение ребёнка
1764
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Щеглова) Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Малыгина (Щеглова) Настасья Леонтьева
Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Щеглов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова
Рождение ребёнка
14.02.1780
Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Чернцова (Щеглова) Ирина Леонтьевна
Мать ребёнка: Щеглова Федора Семенова
Смерть
По 1804