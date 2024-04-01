Щеглов Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
25.01.1799
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Плосский + Камышлово
Рождение ребёнка
1800
Сын: Щеглов Иван Васильев
Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева
Рождение ребёнка
24.04.1810
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева
Рождение ребёнка
26.11.1812
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева
Рождение ребёнка
18.08.1817
Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеглов Александр Уряд. Р. Плосского Васильев
Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева
Смерть
Неизвестно