Щеглов Александр Уряд. Р. Плосского Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеглов Петр Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Александров
Мать ребёнка: Щеглова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеглов Яков Казак Р. Плосского Александров
Мать ребёнка: Щеглова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеглова ?
Смерть
Неизвестно