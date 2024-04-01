Щеглов Александр Уряд. Р. Плосского Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Александр Уряд. Р. Плосского Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеглов Василий Леонтьевич

Мать: Щеглова Агрофена Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Петр Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Александров

Мать ребёнка: Щеглова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Яков Казак Р. Плосского Александров

Мать ребёнка: Щеглова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова ?

Смерть
Неизвестно
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