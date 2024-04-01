Щеглова (Прокопьева) Агрофена Алексеева
Место рождения
Дата рождения01.06.1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1777
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеглов Александр Уряд. Р. Плосского Васильев
Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич
Бракосочетание
25.01.1799
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Плосский + Камышлово
Рождение ребёнка
1800
Сын: Щеглов Иван Васильев
Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.04.1810
Дочь: (Щеглова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.11.1812
Дочь: (Щеглова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.08.1817
Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно