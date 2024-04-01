Щеглова (Прокопьева) Агрофена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Прокопьева) Агрофена Алексеева

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.06.1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1777

Отец: Прокопьев Алексей Парфенов

Мать: Прокопьева Авдотья Ларионова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Александр Уряд. Р. Плосского Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич

Бракосочетание
25.01.1799

Муж: Щеглов Василий Леонтьевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Плосский + Камышлово
Рождение ребёнка
1800

Сын: Щеглов Иван Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.04.1810

Дочь: (Щеглова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.11.1812

Дочь: (Щеглова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
18.08.1817

Сын: Щеглов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Щеглов Василий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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