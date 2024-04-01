Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Бракосочетание
20.01.1787
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Щеглов Никита Иванов
Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
07.11.1791
Дочь: (Щеглова) Степанида Иванова
Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
До 1796
Дочь: (Щеглова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
26.10.1798
Дочь: (Щеглова) Настасья Иванова
Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
28.01.1801
Дочь: (Щеглова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Рекина (Щеглова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно