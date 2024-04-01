Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Щеглов Леонтий Казак Р. Плосского Федоров

Мать: Щеглова Федора Семенова

Бракосочетание
20.01.1787

Жена: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Щеглов Никита Иванов

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
07.11.1791

Дочь: (Щеглова) Степанида Иванова

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Щеглов Алексей Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Иванович

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
До 1796

Дочь: (Щеглова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
26.10.1798

Дочь: (Щеглова) Настасья Иванова

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
28.01.1801

Дочь: (Щеглова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Рекина (Щеглова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Щеглов Николай Иванов

Мать ребёнка: Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Смерть
Неизвестно

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