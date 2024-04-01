Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Афанасьев Василий Отст. Драгун Олонецкого Полку Р.Плосского Афанасьев

Мать: Афанасьева Акулина Яковлева

Бракосочетание
20.01.1787

Муж: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Щеглов Никита Иванов

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
07.11.1791

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Щеглов Алексей Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Иванович

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
До 1796

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
26.10.1798

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
28.01.1801

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Рекина Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Щеглов Николай Иванов

Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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