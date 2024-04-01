Щеглова (Афанасьева) Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
20.01.1787
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Щеглов Никита Иванов
Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
07.11.1791
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
До 1796
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
26.10.1798
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
28.01.1801
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Рекина Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Щеглов Иван Капрал Редута Плосского Леонтьев
Смерть
Неизвестно