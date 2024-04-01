Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Лисиченок Тимофей Казак Кр.Св. Петра

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1785

Муж: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.05.1787

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Бракосочетание
После 1790

Муж: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев

Рождение ребёнка
06.05.1791

Дочь: Лукерья Петрова

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
03.05.1792

Сын: Рекин (алексеев) Иван Петров

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
20.10.1793

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
25.02.1799

Сын: Рекин (алексеев) Иван Петров

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
09.?.1803

Сын: Рекин (алексеев) Христофор Петров

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рекин (алексеев) Петр Петров

Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Смерть
Неизвестно
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