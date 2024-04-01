Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Лисиченок Тимофей Казак Кр.Св. Петра
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Щеглов Василий Казачий Школьник Р. Плосского Леоньтьев
Дочь: Лукерья Петрова
Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев
Сын: Рекин (алексеев) Иван Петров
Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев
Дочь: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова
Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев
Сын: Рекин (алексеев) Иван Петров
Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев
Сын: Рекин (алексеев) Петр Петров
Отец ребёнка: Алексеев (рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев