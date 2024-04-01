Алексеев (Рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев (Рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1790

Жена: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
06.05.1791

Дочь: (Алексеева) Лукерья Петрова

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
03.05.1792

Сын: Рекин (Алексеев) Иван Петров

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
20.10.1793

Дочь: (Рекина (Алексеева)) Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Щелкунова (Рекина (Алексеева)) Акулина Ii Жена Петрова

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
25.02.1799

Сын: Рекин (Алексеев) Иван Петров

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Рекина (Алексеева)) Параскева Петрова

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
09.?.1803

Сын: Рекин (Алексеев) Христофор Петров

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рекин (Алексеев) Петр Петров

Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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