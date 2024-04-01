Алексеев (Рекин) Петр Новокр Из Башкир Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1790
Рождение ребёнка
06.05.1791
Дочь: (Алексеева) Лукерья Петрова
Мать ребёнка: Щеглова 1, Рекина (Алексеева)2 Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
03.05.1792
Рождение ребёнка
20.10.1793
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
25.02.1799
Рождение ребёнка
1800
Рождение ребёнка
09.?.1803
Рождение ребёнка
1804
Смерть
Неизвестно