Лопнева (-) Матрена Андреева
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1760
Второй брак
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Матрена Евсеевна
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1764
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович
Рождение ребёнка
30.11.1767
Сын: Лопнев Андрей Евсеев
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лопнев Иван Евсеев
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно