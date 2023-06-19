Лопнева (-) Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопнева (-) Матрена Андреева

Лопнева (-) Матрена Андреева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1760

Муж: Лопнев Евсевий Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Второй брак
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Матрена Евсеевна

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1764

Сын: Лопнев Дмитрий Евсеев

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1767

Сын: Лопнев Андрей Евсеев

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лопнев Иван Евсеев

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно