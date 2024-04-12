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Лопнев Андрей Евсеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

30.11.1767

Дата смерти

03.04.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1767

Отец: Лопнев Евсевий Семенович

Мать: Лопнева Матрена Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
10.10.1787

Жена: Лопнева Аграфена Алексеева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шарова Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Лопнева Аграфена Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1793

Сын: Лопнев Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Лопнева Аграфена Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1796

Дочь: Малороссиянова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Лопнева Аграфена Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
03.04.1804
Ржев, город Ржев, Тверская область
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