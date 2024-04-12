Лопнев Андрей Евсеев
Место рождения
Дата рождения30.11.1767
Дата смерти03.04.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1767
Отец: Лопнев Евсевий Семенович
Мать: Лопнева Матрена Андреева
Бракосочетание
10.10.1787
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шарова Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Лопнева Аграфена Алексеева
Рождение ребёнка
10.11.1793
Мать ребёнка: Лопнева Аграфена Алексеева
Рождение ребёнка
22.01.1796
Дочь: Малороссиянова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Лопнева Аграфена Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1804