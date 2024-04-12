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Лопнев Дмитрий Евсеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

26.10.1764

Дата смерти

01.12.1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1764

Отец: Лопнев Евсевий Семенович

Мать: Лопнева Матрена Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1784

Жена: Лопнева Дарья Ясафова?

Рождение ребёнка
1790

Сын: Лопнев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Лопнева Дарья Ясафова?

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
01.12.1795
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