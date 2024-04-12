Лопнев Дмитрий Евсеев
Место рождения
Дата рождения26.10.1764
Дата смерти01.12.1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1764
Отец: Лопнев Евсевий Семенович
Мать: Лопнева Матрена Андреева
Бракосочетание
22.01.1784
Жена: Лопнева Дарья Ясафова?
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Лопнева Дарья Ясафова?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1795