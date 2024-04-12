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Лопнев Иван Евсеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лопнев Евсевий Семенович

Мать: Лопнева Матрена Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
15.07.1800

Жена: Лопнева Наталья Антипова

Рождение ребёнка
24.11.1803

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Лопнева Наталья Антипова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Лопнева Наталья Антипова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1821

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Лопнева Наталья Антипова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1840
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