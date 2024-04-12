Лопнев Иван Евсеев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Лопнев Евсевий Семенович
Мать: Лопнева Матрена Андреева
Бракосочетание
15.07.1800
Жена: Лопнева Наталья Антипова
Рождение ребёнка
24.11.1803
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Лопнева Наталья Антипова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Лопнева Наталья Антипова
Рождение ребёнка
03.09.1821
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Лопнева Наталья Антипова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840