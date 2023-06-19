Лопнева (Дьякова) Наталья Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Дьякова) Наталья Антипова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

02.02.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Дьяков Антип Романов

Мать: Дьякова Марфа Стефанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
15.07.1800

Муж: Лопнев Иван Евсеев

Рождение ребёнка
24.11.1803

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Евсеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Евсеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1821

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Евсеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
02.02.1840
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: водянкою