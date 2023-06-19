Лопнева (Дьякова) Наталья Антипова
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти02.02.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Дьяков Антип Романов
Мать: Дьякова Марфа Стефанова
Бракосочетание
15.07.1800
Муж: Лопнев Иван Евсеев
Рождение ребёнка
24.11.1803
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Евсеев
Рождение ребёнка
03.09.1821
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Евсеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1840
Причина смерти: водянкою