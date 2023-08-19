(Лопнева) Матрена Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лопнева) Матрена Евсеевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

11.10.1795

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Лопнев Евсевий Семенович

Мать: Лопнева Матрена Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1782

Муж: Григорий Косьмин

Рождение ребёнка
07.10.1795

Дочь: Праскева Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
11.10.1795
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: родами
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