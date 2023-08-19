(Лопнева) Матрена Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти11.10.1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Лопнев Евсевий Семенович
Мать: Лопнева Матрена Андреева
Бракосочетание
01.11.1782
Муж: Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
07.10.1795
Дочь: Праскева Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1795
Причина смерти: родами