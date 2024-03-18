Фещенко Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1738
Ф. 679, о. 1, д. 335 Исповедные ведомости 1773г. (стр. 404-414) – плёнка 2415607 Ф. 679, о. 1, д. 334 Исповедные ведомости 1764 (стр. 408-419)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фещенко Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Фещенко Ефросинья Максимовна
Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно