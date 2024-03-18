Фещенко Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФещенко Григорий Федорович

Фещенко Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Фещенок (Гоман) Федор Яковлевич

Мать: Фещенок Ефросинья Ивановна

Ф. 679, о. 1, д. 335 Исповедные ведомости 1773г. (стр. 404-414) – плёнка 2415607 Ф. 679, о. 1, д. 334 Исповедные ведомости 1764 (стр. 408-419)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Ефросинья Максимовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Фещенко Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Фещенко Ефросинья Максимовна

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.