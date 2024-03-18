Фещенко Ефросинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Ефросинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

С 1788 по 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Фещенко Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Фещенко Григорий Федорович

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
С 1788 по 1799

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