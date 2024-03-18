Фещенко Ефросинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиС 1788 по 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фещенко Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Фещенко Григорий Федорович
Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
С 1788 по 1799