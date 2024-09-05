Фещенок Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф. 679, о. 1, д. 335 Исповедные ведомости 1773г. (стр. 404-414) – плёнка 2415607 Также возраст подтвержден Румянцевской описью
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Фещенок (Гоман) Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Фещенко Григорий Федорович
Отец ребёнка: Фещенок (Гоман) Федор Яковлевич
Ф. 679, о. 1, д. 335 Исповедные ведомости 1773г. (стр. 404-414) – плёнка 2415607 Ф. 679, о. 1, д. 334 Исповедные ведомости 1764 (стр. 408-419)
Смерть
Неизвестно