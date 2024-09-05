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Фещенок Ефросинья Ивановна

Место рождения

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Ф. 679, о. 1, д. 335 Исповедные ведомости 1773г. (стр. 404-414) – плёнка 2415607 Также возраст подтвержден Румянцевской описью
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенок (Гоман) Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Тит Федорович Фещенко

Отец ребёнка: Фещенок (Гоман) Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Фещенко Григорий Федорович

Отец ребёнка: Фещенок (Гоман) Федор Яковлевич

Ф. 679, о. 1, д. 335 Исповедные ведомости 1773г. (стр. 404-414) – плёнка 2415607 Ф. 679, о. 1, д. 334 Исповедные ведомости 1764 (стр. 408-419)
Смерть
Неизвестно

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