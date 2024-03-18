Фещенко Герасим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1778
Сын: Фещенко Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1781
Сын: Фещенко Роман Герасимович
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1783
Сын: Фещенко Игнат Герасимович
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фещенко Павел Герасимович
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Фещенко Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1795
Сын: Фещенко Корней Герасимович
Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична
Смерть
Неизвестно