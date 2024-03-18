Фещенко Герасим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФещенко Герасим Григорьевич

Фещенко Герасим Григорьевич

Место рождения

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Фещенко Григорий Федорович

Мать: Фещенко Ефросинья Максимовна

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Мария Никитична

Рождение ребёнка
1778

Сын: Фещенко Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Фещенко Роман Герасимович

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Фещенко Игнат Герасимович

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Фещенко Петр Герасимович

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фещенко Павел Герасимович

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Фещенко Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Рождение ребёнка
1793

Сын: Фещенко Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Фещенко Корней Герасимович

Мать ребёнка: Фещенко Мария Никитична

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.