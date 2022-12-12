деревня Струговка, деревня Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Струговка

Гордеевский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3578Струковка (Струговка), д. вл.при безымянном озере.25884319325
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Будянская волость
982. Струговка, деревня бывшая владельческая, при ручье, дворов 122, жителей 752, питейный дом, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Гордеевский район
69426Струговкадеревня53°01'с.ш.32°04'в.д.N-36-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Гордеевский муниципальный район, Глинновское сельское поселение
15611404141д Струговкадеревня
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