Крутикова (-) Ефросинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (-) Ефросинья Ефимовна

Место рождения

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Ефим

Мать: -

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1895 ст.

Муж: Крутиков Дмитрий Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Дочь: Крутикова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Иванович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Сын: Крутиков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Иванович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.02.1901 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Иванович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-17ж)
Рождение ребёнка
15.11.1903 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Иванович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1907 ст.

Сын: Крутиков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Иванович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1909 ст.

Сын: Крутиков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Иванович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.24-25 (Рождение №-75м)
Смерть
После 1909 ст.
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