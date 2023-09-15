(Крутикова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1901 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-17ж)
Крещение
14.02.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Алексеевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Татьяна Ефимовна - крестьянская девица из д.Плосково (родная тётя)
Смерть
Неизвестно