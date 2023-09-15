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(Крутикова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.02.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1901 ст.

Отец: Крутиков Дмитрий Иванович

Мать: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-17ж)
Крещение
14.02.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Алексеевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Татьяна Ефимовна - крестьянская девица из д.Плосково (родная тётя)
Смерть
Неизвестно
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