- Ефим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Мать ребёнка: - Жена Ефима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: - Жена Ефима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: - Жена Ефима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Ефимович
Мать ребёнка: - Жена Ефима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Жена Ефима
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно