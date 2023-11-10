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- Ефим

Место рождения

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Мать ребёнка: - Жена Ефима

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: - Жена Ефима

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: - Жена Ефима

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Ефимович

Мать ребёнка: - Жена Ефима

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Жена Ефима

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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