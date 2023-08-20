- Жена Ефима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: - Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: - Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: - Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: - Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Ефимович
Отец ребёнка: - Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Ефим
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно