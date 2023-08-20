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- Жена Ефима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: - Ефим

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: - Ефим

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: - Ефим

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: - Ефим

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Ефимович

Отец ребёнка: - Ефим

Плосково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Ефим

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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