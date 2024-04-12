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Крутиков Дмитрий Иванович

Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.02.1871 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1895 ст.

Жена: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Дочь: Крутикова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Сын: Крутиков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.02.1901 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-17ж)
Рождение ребёнка
15.11.1903 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1907 ст.

Сын: Крутиков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1909 ст.

Сын: Крутиков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.24-25 (Рождение №-75м)
Смерть
После 1938
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