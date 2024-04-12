Крутиков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.02.1871 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1871 ст.
Бракосочетание
Около 1895 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.
Дочь: Крутикова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Сын: Крутиков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
13.02.1901 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-17ж)
Рождение ребёнка
15.11.1903 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.02.1907 ст.
Сын: Крутиков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
11.12.1909 ст.
Сын: Крутиков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутикова Ефросинья Ефимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.24-25 (Рождение №-75м)
Смерть
После 1938