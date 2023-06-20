Коврижных Терентей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Параскева Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коврижных Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Юферова Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна
Смерть
1830