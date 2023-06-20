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Коврижных Терентей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Коврижных Тимофей Коврижных

Мать: Коврижных Стефанида Новоселова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Коврижных Петр Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Параскева Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коврижных Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Юферова Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Коврижных Анисия Егоровна

Смерть
1830