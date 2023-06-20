Коврижных Петр Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Коврижных Терентей
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Прокопий Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
Рождение ребёнка
1816
Сын: Коврижных Емельян
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коврижных Давид
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Ефрем Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
Смерть
Неизвестно