Коврижных (Новоселова) Стефанида Новоселова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Новоселова) Стефанида Новоселова

Место рождения

д. Бусыгинская

Дата рождения

1737

Дата смерти

24.03.1806

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Новоселов Игнатей

Мать: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пелагея Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мелань

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1762

Сын: Коврижных Евдоким

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1773

Сын: Коврижных Терентей

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коврижных Корнил Тимофеевич

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных

Смерть
24.03.1806
д. Урусовская
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