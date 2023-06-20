Коврижных (Новоселова) Стефанида Новоселова
Место рожденияд. Бусыгинская
Дата рождения1737
Дата смерти24.03.1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пелагея Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мелань
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1762
Сын: Коврижных Евдоким
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1773
Сын: Коврижных Терентей
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Корнил Тимофеевич
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Коврижных
Смерть
24.03.1806
д. Урусовская