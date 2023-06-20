Коврижных (Семухина) Анисия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Семухина) Анисия Егоровна

Место рождения

д. Кукаринская

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кукаринская
Рождение ребёнка
1792

Сын: Коврижных Петр Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Терентей

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Параскева Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Терентей

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коврижных Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Коврижных Терентей

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Юферова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Коврижных Терентей

Смерть
Неизвестно
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