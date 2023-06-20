Коврижных (Семухина) Анисия Егоровна
Место рожденияд. Кукаринская
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Коврижных Терентей
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Параскева Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Терентей
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коврижных Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Коврижных Терентей
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Юферова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Коврижных Терентей
Смерть
Неизвестно