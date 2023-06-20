Коврижных Тимофей Коврижных
Место рожденияд. Доровская
Дата рождения1741
Дата смерти15.02.1778
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Коврижных Ермола Коврижных
Мать: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пелагея Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова
д. Доровская
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мелань
Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова
д. Доровская
Рождение ребёнка
1762
Сын: Коврижных Евдоким
Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова
д. Доровская
Рождение ребёнка
1773
Сын: Коврижных Терентей
Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Корнил Тимофеевич
Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова
Смерть
15.02.1778
д. Доровская