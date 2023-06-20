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Коврижных Тимофей Коврижных

Место рождения

д. Доровская

Дата рождения

1741

Дата смерти

15.02.1778

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Коврижных Ермола Коврижных

Мать: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пелагея Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова

д. Доровская
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мелань

Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова

д. Доровская
Рождение ребёнка
1762

Сын: Коврижных Евдоким

Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова

д. Доровская
Рождение ребёнка
1773

Сын: Коврижных Терентей

Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коврижных Корнил Тимофеевич

Мать ребёнка: Коврижных Стефанида Новоселова

Смерть
15.02.1778
д. Доровская
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