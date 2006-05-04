Еранов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1941
Дата смерти04.05.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1941
Отец: Еранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Егорова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Еранова Анна Филипповна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1970
Мать ребёнка: Еранова Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еранова Анна Филипповна
Смерть
04.05.2006
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно