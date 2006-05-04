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Еранов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1941

Дата смерти

04.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1941

Отец: Еранов Пётр Иванович

Мать: Еранова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Егорова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Еранова Анна Филипповна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1970

Сын: Еранов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Еранова Анна Филипповна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еранова Анна Филипповна

Смерть
04.05.2006
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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