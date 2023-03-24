Еранова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еранова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1941

Сын: Еранов Василий Петрович

Отец ребёнка: Еранов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еранов Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Еранов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Еранов Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еранов Пётр Иванович

Смерть
?.11.1985
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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