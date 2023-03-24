Еранова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
22.11.1941
Отец ребёнка: Еранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Еранов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еранов Пётр Иванович
Смерть
?.11.1985
Похороны
Неизвестно