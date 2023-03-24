Еранов Вениамин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еранов Вениамин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еранов Пётр Иванович

Мать: Еранова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еранов Валерий Вениаминович

Мать ребёнка: Еранова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еранов Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Еранова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еранова Валентина

Смерть
Неизвестно
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