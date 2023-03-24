Еранов Вениамин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еранов Валерий Вениаминович
Мать ребёнка: Еранова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еранов Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Еранова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еранова Валентина
Смерть
Неизвестно