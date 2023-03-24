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Еранов Пётр Иванович

Место рождения

Ореховка, Радищевский район, 433904

Дата рождения

18.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1909

Отец: Еранов Иван

Мать: не указана

Ореховка, Радищевский район, 433904
Рождение ребёнка
22.11.1941

Сын: Еранов Василий Петрович

Мать ребёнка: Еранова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еранов Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Еранова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Еранова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еранова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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