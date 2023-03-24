Еранов Пётр Иванович
Место рожденияОреховка, Радищевский район, 433904
Дата рождения18.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1909
Отец: Еранов Иван
Ореховка, Радищевский район, 433904
Рождение ребёнка
22.11.1941
Мать ребёнка: Еранова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еранова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Еранова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область