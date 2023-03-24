Еранова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еранова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еранов Валерий Вениаминович

Отец ребёнка: Еранов Вениамин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еранов Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Еранов Вениамин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еранов Вениамин Петрович

Смерть
Неизвестно