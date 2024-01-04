Еранов Олег Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1970
Отец: Еранов Василий Петрович
Мать: Еранова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
15.12.1993
Сын: Еранов Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
21.05.1998
Мать ребёнка: Еранова Юлия
Развод
Неизвестно
Жена: Евгения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еранова Юлия