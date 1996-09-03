Еранова (Гераськина) Анна Филипповна
Место рожденияПензенская обл., с. Соляновка
Дата рождения19.01.1942
Дата смерти03.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1942
Пензенская обл., с. Соляновка
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Егорова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Еранов Василий Петрович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1970
Отец ребёнка: Еранов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1996
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно