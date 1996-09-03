Еранова (Гераськина) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еранова (Гераськина) Анна Филипповна

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Место рождения

Пензенская обл., с. Соляновка

Дата рождения

19.01.1942

Дата смерти

03.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1942

Отец: Гераськин Филипп Семёнович

Мать: Гераськина Елена Сергеевна

Пензенская обл., с. Соляновка
Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Егорова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Еранов Василий Петрович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1970

Сын: Еранов Олег Васильевич

Отец ребёнка: Еранов Василий Петрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еранов Василий Петрович

Смерть
03.09.1996
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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