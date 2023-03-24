Гераськина (Горбунова) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо ?.11.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Горбунов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1923
Дочь: Горюшова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Гераськина Полина Филипповна
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Гераськина Нина Филипповна
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
19.01.1942
Дочь: Еранова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Пензенская обл., с. Соляновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорохордина Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Иван Филиппович
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.11.1942