Гераськина (Горбунова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераськина (Горбунова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около ?.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Горбунов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1923

Дочь: Горюшова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Гераськина Полина Филипповна

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Гераськина Нина Филипповна

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
19.01.1942

Дочь: Еранова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Пензенская обл., с. Соляновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорохордина Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гераськин Филипп Семёнович

Смерть
Около ?.11.1942
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