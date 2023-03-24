Гераськин Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Гераськина Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дашкина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Гераськина Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Гераськина Нина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно