Гераськин Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераськин Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гераськин Филипп Семёнович

Мать: Гераськина Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гераськина Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дашкина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Гераськина Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Гераськина Нина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гераськина Нина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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