Гераськина (Подвалова) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Гераськин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дашкина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гераськин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Гераськин Алексей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022