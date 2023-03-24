Гераськина (Подвалова) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераськина (Подвалова) Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гераськин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дашкина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гераськин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Гераськин Алексей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гераськин Алексей Филиппович

Смерть
2022
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