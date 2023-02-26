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Булышкина Мария Филиппова

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Место рождения

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Филипп

Мать: ?

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Булышкин Яков Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1884

Сын: Булышкин Александр Яковлев

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1886

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1890

Дочь: Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1892

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1894

Дочь: Параскева ст.

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1896

Сын: Стефан ст.

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Булышкин Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1898

Сын: Булышкин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Булышкин Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1901

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Домника Яковлева

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1905

Сын: Булышкин Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары-Залесье Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1907

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1908

Дочь: Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Булышкин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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