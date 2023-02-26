Булышкина Мария Филиппова
Место рожденияд.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Муж: Булышкин Яков Павлов
Сын: Булышкин Александр Яковлев
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Параскева ст.
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Сын: Стефан ст.
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Домника Яковлева
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Дочь: Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов
Отец ребёнка: Булышкин Яков Павлов