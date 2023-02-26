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Булышкин Василий Яковлев

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Место рождения

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.12.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1898

Отец: Булышкин Яков Павлов

Мать: Булышкина Мария Филиппова

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Булышкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ефросиния Васильева

д.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Булышкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Ефросиния Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Васильева

Смерть
Неизвестно
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