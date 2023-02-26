Булышкин Василий Яковлев
Место рожденияд.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1898
Отец: Булышкин Яков Павлов
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Булышкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ефросиния Васильева
д.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Булышкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Ефросиния Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Васильева
Смерть
Неизвестно