Булышкин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулышкин Василий Васильевич

Булышкин Василий Васильевич

avatar

Место рождения

д.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Булышкин Василий Яковлев

Мать: Ефросиния Васильева

д.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.09.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
02.10.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.03.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close