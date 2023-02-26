Булышкин Василий Васильевич
Место рожденияд.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Булышкин Василий Яковлев
Мать: Ефросиния Васильева
д.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.09.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
02.10.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.03.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно