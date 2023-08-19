(Котягина) Ефросиния Васильева
Место рождения
Дата рождения18.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902
Отец: Котягин Василий Гаврилов
Мать: Котягина Мария Пименова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Булышкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Булышкин Василий Яковлев
д.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Булышкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Булышкин Василий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно