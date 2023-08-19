(Котягина) Ефросиния Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котягина) Ефросиния Васильева

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902

Отец: Котягин Василий Гаврилов

Мать: Котягина Мария Пименова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Булышкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Булышкин Василий Яковлев

д.Залесье Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Булышкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Булышкин Василий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булышкин Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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